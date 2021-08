VIDEO / ARRIVATO IL SUPERELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO, CONTRO L'INCENDIO DI SPIANO

E' arrivato anche il "super elicottero" anticnedio dei Vigili del Fuoco, per domare l'incendio di Spiano, che preoccupa sempre di più. E' un Erickson S-64 in grado di volare ad una velocità di crociera di circa 200 km orari, trasportando nel ventre ben 9.000 litri di estinguente (3.000 in più rispetto a un Canadair), ha il vantaggio di poter pescare da specchi d'acqua piccoli o dai fiumi ed è dotato di un cannoncino frontale, il “water cannon”, che permette di sparare con precisione il getto estinguente fino a 50 metri di distanza e 1.000 metri al minuto. Sta operando in questo momento a Spiano, dove le fiamme hanno già distrutto 15 ettari di vegetazione.

