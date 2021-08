TENTATA VIOLENZA SULLA FIGLIA MINORENNE: PADRE IN CARCERE

Insulti contro la ex moglie e tentativi di abusi sessuali sulla figlia minorenne: in carcere padre padrone di Martinsicuro. E' solo una parte della triste vicenda andata in scena nelle scorse ore e che ha visto protagonista in negativo un uomo di 51 anni, padre di due ragazze minorenni, che dopo la separazione dalla moglie aveva iniziato a macchiarsi di una preoccupante escalation di atti persecutori. A quanto pare, l'uomo non si era rassegnato alla fine della relazione. Le indagini e poi l'arresto.