MALTEMPO/ CADE UNA QUERCIA SU UNA MACCHINA, PAURA A PINETO

Dalle 14 di oggi sono in corso le operazioni di rimozione di una grande e secolare quercia caduta su un’auto ieri sera, 27 agosto 2021, nella frazione Borgo Santa Maria di Pineto investendo due auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma uno dei due mezzi è stato completamente distrutto. L’albero - a una prima osservazione e con molta probabilità - appartiene a privati, ma il Comune di Pineto farà comunque una visura per averne l’assoluta certezza ai fini del risarcimento danni. A rimuovere l’albero i Vigili del Fuoco alla presenza della Polizia Locale e con il supporto del Comune di Pineto e di AM Consorzio per portare via il materiale. Il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, ha preso contatti con i proprietari delle auto danneggiate. Quella con più danni è di una famiglia di turisti di Milano e il Sindaco si è impegnato nel supportarli per organizzare il loro rientro.