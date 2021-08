VIOLA SISTEMATICAMENTE LE PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL GIUDICE: ARRESTATO

Era il 13.07.2021 quando G.F., pregiudicato trentenne

di Bellante, indagato per aver estorto ad un imprenditore edile di Civitella del Tronto la

somma di 6000 Euro per la restituzione di un camion ed un escavatore rubatigli qualche

tempo prima, veniva sottoposto dal G.I.P. di Teramo alla Misura Cautelare dell’obbligo di

dimora a Bellante e della permanenza in casa nelle ore notturne.

La misura cautelare di cui sopra non ha tuttavia sortito l’effetto sperato di arginare l’indole

dell’indagato, il quale ha sistematicamente violato le prescrizioni imposte dal

Giudice, allontanandosi continuamente da casa nelle ore notturne.

Tutte le violazioni sono state tuttavia sistematicamente accertate dalle diverse pattuglie

dipendenti dalla Compagnia di Alba Adriatica, poste a presidio del territorio sia di giorno

che di notte, e prontamente comunicate all’A.G..

Dagli stringenti controlli posti in essere dai militari è dunque scaturito un nuovo

provvedimento del GIP di Teramo che, in data odierna, ha deciso di aggravare la misura

cautelare in atto ed emettere a carico dell’indagato un’Ordinanza di Custodia Cautelare in

Carcere.

Per G.F. dunque, catturato nella mattinata odierna dai Carabinieri, si sono aperte le porte del

carcere.