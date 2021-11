NOTTE DI PAURA A GIULIANOVA, BANDITI MASCHERATI RAPINANO IL DISTRIBUTORE DI METANO DI SETTEMILA EURO

Rapina al distributore di metano di via Cupa a Giulianova: quattro banditi con il volto coperto da passamontagna e minacciando di avere una pistola si sono fatti consegnare l'incasso. Il bottino, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, sarebbe di circa 7mila euro. I ladri sono poi scappati a piedi facendo perdere le loro tracce nelle campagne circostante e qui per tutta la notte i militari della compagnia di Giulianova sono stati impegnati in una vera e propria caccia all'uomo. La rapina è stata messa a segno intorno alle 19, poco prima della chiusura. I quattro sono arrivati a bordo di una macchina. Sono scesi con il volto coperto e hanno urlato all'addetto di consegnare tutto quello che c'era in cassa minacciando di avere una pistola. Dopo aver preso i soldi sono scappati prima in auto e poi a piedi nella campagna circostante. Sull'episodio indagano i militari di Giulianova.