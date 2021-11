IL SINDACO DI CASTELLALTO ANICETO ROCCI E' POSITIVO AL COVID

Positivo al Covid il sindaco di Castellalto Aniceto Rocci. A darne comunicazione, con un post sui social, è stato lo stesso primo cittadino che ha scoperto la positività dopo essersi sottoposto ad un tampone. Rocci è stato posto in isolamento domiciliare al pari dei contatti più stretti.

”Continuerò a guidare la macchina amministrativa con il massimo impegno anche da casa e a dare supporto soprattutto ai concittadini che, come me, in questo momento si trovano a combattere contro questo subdolo virus. Il mio pensiero e il mio sostegno vanno innanzitutto a loro”, scrive il sindaco.

Sono 33 (di età compresa tra 5 e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 83034.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2562.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78525 dimessi/guariti (+13 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1947* (+20 rispetto a ieri).

*(nel totale sono ricompresi anche 607 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche)

55 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1883 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 612 tamponi molecolari (1489038 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3235 test antigenici (1057981).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.85 per cento.

Del totale dei casi positivi, 21341 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+23 rispetto a ieri), 21090 in provincia di Chieti (invariato), 19839 in provincia di Pescara (+7), 19947 in provincia di Teramo (+3), 681 fuori regione (invariato) e 136 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.