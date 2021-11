INCIDENTE STRADALE SULLA SS 16: RIMANGONO FERITI DUE GIOVANI TERAMANI

Durante la scorsa notte i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti sulla SS16, a Silvi Marina, in prossimità del centro commerciale EXPO-2000, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente sono rimaste coinvolte un'Audi A1, con a bordo una giovane coppia e una Nissan Pixo con alla guida una ragazza. A seguito dell'impatto, avvenuto lateralmente, le due auto hanno terminato la loro corsa andando ad impattare contro il bordo del marciapiede. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario della CRI per soccorrere le persone infortunate ed estrarre dall'abitacolo la conducente della Pixo. Successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. A causa delle contusioni e dei traumi riportati, i ragazzi a bordo delle due auto sono stati trasportati presso l'Ospedale di Atri, con un'ambulanza della Croce Rossa di Silvi. Durante l'intervento il traffico veicolare sulla statale 16 è stato garantito a senso unico alternato. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai Carabinieri di Silvi. Sul posto era di passaggio anche una pattuglia della Guardia di Finanza che ha provveduto a regolare il traffico veicolare nella prima fase delle operazioni di soccorso.