TERAMANO RAPINA DISTRIBUTORE MA SCOPPIA UNA RISSA CON GLI ADDETTI CHE RECUPERANO LA SOMMA; POI I CARABINIERI L'ARRESTANO

Ha rapinato un distributore di carburante a Teramo, sulla Teramo-Mare, a Terrabianca, verso Giulianova. E’ stato preso però dai carabinieri e portato in caserma. Si tratta di un uomo, 51 anni, N.M di Tossicia, tossicodipendente, pregiudicato, senza fissa dimora che viaggiava con una Panda blu. Secondo le prime informazioni l’uomo a bordo dell’auto avrebbe puntato un’arma, risultata poi essere un giocattolo, contro gli addetti del distributore di Terrabianca, riuscendo a farsi consegnare mille euro, prima che scoppiasse una colluttazione a seguito della quale gli addetti del distributore e i carabinieri hanno recuperato la somma. Si attende il magistrato per procedere all'arresto formale che non mancherà essendo stato colto in flagrante.