VIA I TAVOLINI DEL GRAND’ITALIA, ORDINE DEL QUESTORE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI COVID

Via da questa sera i tavolini da Piazza Martiri. È una prescrizione del Questore di Teramo, quella che ha di fatto obbligato il Caffè Grand’Italia a rimuovere tutte le sedute esterne, nell’area della più importante piazza teramana. Il provvedimento è l’effetto di una serie di controlli, effettuati da Polizia, Carabinieri e Polizia Locale nel corso degli ultimi mesi, ovvero a partire dall’estate, che avrebbero accertato la violazione delle norme anti assembramento Covid. Una “summa” di accertamenti che ha fatto scattare la prescrizione del Questore, finalizzata appunto ad eliminare possibili situazioni di nuovo affollamento in piazza. Il provvedimento avrà la durata solo di alcuni giorni e non comporterà la chiusura del Grand’Italia, che potrà restare aperto e anche servire la clientela ai tavoli sotto i Portici.