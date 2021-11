OPERAIO TERAMANO CADE DA UN IMPALCATURA DI SEI METRI, E' IN PROGNOSI RISERVATA

Un operaio di 53 anni, I.R., è rimasto ferito gravemente in un incidente sul lavoro verificatosi attorno alle 14 di oggi, in un’azienda del nucleo industriale di Sant’Atto, la Sogeco. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando su un impalcato, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra da un’altezza di circa 6 metri. La caduta sarebbe stata molto probabilmente fatale per lui, se non fosse finito su un mucchio di tavole in legno che ne hanno attutito il volo. Subito soccorso dai colleghi di lavoro e dal personale del 118 è stato trasferito all’ospedale Mazzini dove adesso è ricoverato in prognosi riservata