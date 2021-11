SI RIBALTA AUTO SOTTO LA GALLERIA COSTANTINI (LOTTO O), ILLESI DUE GIOVANI, IN A/14 INCIDENTE CON CINQUE AUTO COINVOLTE E TRE FERITI

E' andata bene a due giovani rimasti illesi stasera a seguito di un incidente stradale, sotto alla Galleria Costantini del Lotto O. I due erano a bordo di una Grande Punto, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della Stradale hanno perso il controllo del mezzo ribaltandosi sotto alla Galleria. Traffico bloccato ed intervento dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Un altro incidente, si è registrato sulla A/14 a Tortoreto, direzione Nord. Cinque le auto coinvolte. Due feriti hanno riportato ferite lievi mentre una persona è stata trasportata in ospedale in condizioni serie. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Roseto e Nereto oltre alla Polizia Stradale.

Traffico bloccato con il tratto chiuso Giulianova-Val Vibrata in direzione Ancona.