È MORTO “JOHN”, CONOSCIUTISSIMO DOCENTE DI INGLESE A TERAMO

Aveva solo 39 anni, John Albert Nix, conosciutissimo docente di conversazione nelle scuole superiori teramane e in istituti privati abruzzesi. Irlandese, viveva a Teramo da tempo, con la moglie e le due figli ancora bambini. La notizia della scomparsa di “John”, perché per tutti i suoi studenti era semplicemente e unicamente quel nome così identificativo, ha fatto il giro della città scatenando la commossa partecipazione di quanti lo conoscevano. La salma è esposta dalle 9 alle 20 nella casa funeraria Petrucci di Villa Pavone, I funerali si svolgeranno lunedì alle 10,30 in duomo.