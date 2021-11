MUORE IN CASA A 41 ANNI, SI ERA VACCINATO QUALCHE GIORNO PRIMA, OGGI L'AUTOPSIA

Un malore ha strappato alla vita, nella notte tra sabato e domenica, Demis Orsetti, storico cameriere della Locanda degli Amici di Spinetoli. Aveva 41 anni. Residente a Controguerra, Orsetti lascia la moglie Maria intorno alla quale ora si sta stringendo un’intera comunità di persone che conoscevano e stimavano il quarantunenne, un vero punto di riferimento per la Vallata del Tronto. Prima della Locanda degli Amici, dove lavorava da anni, era infatti stato cameriere al Tommy’s Caffè di Castel di Lama e in molti, in queste ore, stanno lasciando messaggi di profondo cordoglio anche sui social. Sarà l'autopsia interna disposta direttamente dall'Asl di Teramo e in programma per questa mattina a mettere un punto fermo nella vicenda. Orsetti, ritrovato morto a casa, qualche giorno prima aveva fatto la seconda dose del vaccino anti Covid, ma non vi è alcun legame tra il decesso e la vaccinazione.