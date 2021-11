IL PD DI NERETO: «SCONGIURARE I TAGLI ALLA GUARDIA MEDICA»

Come sappiamo, si è fatta urgente una questione di estrema priorità per la cittadinanza di Nereto: il “taglio” del servizio di Guardia medica.

Dopo la perdita del servizio vaccinazioni, trasferito a Tortoreto, la sanità del nostro paese, centro strategico della Val Vibrata, viene nuovamente colpita nei suoi servizi fondamentali.

Questa situazione genera chiaramente nella cittadinanza una grande preoccupazione, cui le Istituzioni devono al più presto trovare una soluzione per evitare di privare la cittadinanza di un’altra importante utilità.

Il Partito Democratico di Nereto, ancora una volta impegnato a tutela della cittadinanza, considera la salute pubblica come il primo passo per l'emancipazione e la tutela del territorio.

La problematica nasce nel 2013 con la giunta Regionale di centro-destra del Presidente Chiodi, che con il decreto n. 61/2013 ha stabilito la riorganizzazione delle sedi di continuità assistenziale della ASL di Teramo. Nel 2016 infatti, con la sanità regionale commissariata, venne riproposta questa ipotesi, ma la giunta di centro-sinistra, con l’azione congiunta dell’allora Assessore Regionale Dino Pepe, del Sindaco Giuliano Di Flavio e della direzione strategica della ASL, riuscì a scongiurare questa minaccia, trovando una soluzione nel giro di poche ore. Nel 2016 fu immediato l’intervento: oggi ci ritroviamo evidentemente di fronte all’incapacità, tanto operativa quanto politica, di dare una risposta positiva a questo problema, con una sanità Abruzzese non più commissariata.

Il Circolo del Partito Democratico di Nereto denuncia l’accanimento dell’intero centro-destra, tanto regionale quanto locale, nei confronti della provincia di Teramo in generale e in particolare del territorio Neretese.

Il Circolo del Partito Democratico di Nereto manda un allarme e richiede che si ponga come obiettivo fondamentale la messa in sicurezza della comunità, attraverso la garanzia di servizi sanitari adeguati, a maggior ragione in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo a causa del COVID-19.

Le figure istituzionali che rappresentano la cittadinanza hanno non solo il dovere, ma anche la responsabilità politica di garantire alla comunità Neretese il mantenimento dei servizi primari e la loro fruizione.

Il Comune di Nereto fonda la sua centralità nella capacità di garantire servizi alla comunità, sarebbe un vero peccato per tutta la Val Vibrata far fallire un pezzo per volta questa importante vocazione.

Tutti gli attori istituzionali coinvolti hanno dunque il dovere immancabile di garantire la salute della popolazione.

Circolo Partito Democratico di Nereto.