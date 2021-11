E' MORTO LUIGI MARIO, IL "MONACO ZEN ALPINISTA" CHE LASCIO' IL POSTO IN BANCA PER AMORE DEL GRAN SASSO

La montagna piange la morte di Luigi Mario ( detto Gigi). Guida Alpina, Maestro di Sci, fu primo gestore del rifugio Franchetti. E’ stato un grande personaggio della Montagna, un grande Alpinista, che ha aperto (e ripetuto) tante vie difficili al Corno Grande e al Corno Piccolo. Era nato a Roma nel 1938. Appassionato di montagna fin dagli anni giovanili [l'entrata ufficiale nel CAI avviene nel 1954], diventa Guida Alpina nel 1959, maestro qualificato di sci nel 1965 e di arrampicata nel 1985. Nel 1962 abbandona l'impiego in banca e diventa gestore del Rifugio Franchetti al Gran Sasso. Nel 1965 è in Canada come Maestro di sci. Negli anni caldi delle grandi ricerche e trasformazioni sociali [1967] si trasferisce in Giappone per avere un contatto diretto con la tradizione Zen. Anche in questo paese esercita l'attività di maestro di sci. È accettato, nel Monastero di Shofukuji di Kobe divenendo servitore personale del Roshi Yamada Mumon, da cui – l'8 aprile del 1971 – viene ordinato monaco con il nome di Engaku Taino. In Giappone sposa Kiyoka nel 1973 e, nello stesso anno, torna definitivamente in Italia. Restaura un vecchio casale acquistato precedentemente nella campagna orvietana: è il primo seme di Scaramuccia. Nel 1974 nasce la prima figlia, Lea; nel 1976, Alvise. Nel 1985 si laurea in Filosofia a Padova con una tesi su Lin Chi; è relatore il professor Giangiorgio Pasqualotto.