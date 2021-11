SI TAGLIA I POLSI NEL PIAZZALE DI PRATO SELVA, L’UOMO HA UN'IDENTITA'

E’ stato trovato senza vita, attorno alle 15:30, all’interno della sua autovettura, parcheggiata nel piazzale di Pratoselva, e sulle prime non si ere subito compresa la ragione del decesso. Solo con l’arrivo del personale sanitario del 118, è stato possibile chiarire che si trattava di un suicidio.

L’uomo, un boscaiolo, era riverso sul sedile di guida e aveva le vene dei polsi tagliati. La morte dovrebbe dunque essere stata provocata da dissanguamento. Al momento non si conosce l’identità della vittima, non avendo con sè documenti: i carabinieri della stazione di Pietracamela e di Montorio stanno lavorando per identificarlo.

aggiornamento:

L'uomo che si è tolto la vita, aveva 86 anni e si chiamava Claudio Fornasari. Era originario di Trieste ma residente a Roma.