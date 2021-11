È UN PENSIONATO ROMANO IL SUICIDA DI PRATO SELVA.

È un pensionato romano di 86 anni, l'uomo trovato senza vita in un'auto nel piazzale di Prato Selva, dove i soccorritori hanno scoperto che non si trattava di una morte accidentale o naturale, ma di un suicidio. L'uomo, Claudio Fornasari, originario di Trieste, ma da molti anni residente nella Capitale, si è infatti tagliato le vene. Sulle braccia sono state rinvenute numerosi tagli, dimostrazione evidente della volontà dell'uomo di togliersi la vita. L'identificazione ha richiesto qualche ora, perché l'uomo non aveva documenti, tanto che sulle prime so era pensato ad un boscaiolo locale. Ignote le cause.