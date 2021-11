MULTATI I GENITORI MALEDUCATI E ANCHE UN PULLMAN, INSULTATI GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Falcidiate a suon di multe le auto parcheggiate in piazza Garibaldi, soprattutto dai genitori che erano andati a riprendere i figli nelle vicine scuole. Ventitre le contravvenzioni elevate dalla Polizia Locale, nel corso di un vero e proprio blitz all’ora della campanella di fine lezione. Sul taccuino degli agenti è finito anche un pullman della Baltour parcheggiato in divieto di sosta. L’assessore Maurizio Verna, nel ricordare che i divieti devono essere rispettati, ha voluto invitare tutti i cittadini teramani ad un maggior rispetto delle regole. Un rispetto che non prevede l'inaccettabile pioggia di insulti, con la quale alcuno dei genitori hanno apostrofato gli agenti della polizia locale intenti a fare il loro lavoro