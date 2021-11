DIFFAMO' CON TRE ARTICOLI IL CONSIGLIERE REGIONALE SANDRO MARIANI: CONDANNATO CHRISTIAN FRANCIA

Il Tribunale di Teramo ha condannato Christian Francia per diffamazione nei confronti di Sandro Mariani, all’epoca dei fatti Consigliere e Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, per tre articoli scritti sul sito internet “Il Fatto Teramano”, di cui Francia era anche il titolare, e pubblicati l’11 aprile 2017, il 15 maggio 2017 e il 15 giugno 2017, nei quali offendeva la reputazione di Mariani.

“Il Tribunale ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per le gravi offese rivolte a Sandro Mariani la cui condotta, sia politica che amministrativa, resa a tutela e beneficio dell’intera collettività, è sempre stata irreprensibile. E’ la quarta volta che il Tribunale di Teramo si pronuncia sul reato di diffamazione in favore del Consigliere Regionale in altrettanti giudizi conclusisi con la condanna sia penale che al risarcimento del danno di Christian Francia” dichiara l’Avvocato Gianni Falconi, difensore di Sandro Mariani.

L’imputato è stato condannato al pagamento di una multa da 600 euro per il reato di diffamazione, al pagamento di 5 mila euro a titolo di risarcimento del danno a favore della parte offesa a cui si aggiungono ulteriori 2 mila euro, oltre accessori, per il pagamento delle spese legali e oltre al pagamento delle spese processuali. Lo comunica in una nota lo stesso Mariani.