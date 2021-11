CONTROLLI NELLA NOTTE, RITIRATE TRE PATENTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SEQUESTRATO UN "MANGANELLO TELESCOPICO" AD UN GIOVANE

Notte di controlli per i militari della Compagnia di Giulianova. Nella nottata appena trascorsa i Carabinieri di Castelnuovo Vomano hanno denunciato un uomo di Bellante di 42 anni, trovato alla guida di un'auto in evidente stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti. L'uomo si è rifiutato di sottoporsi al prescritto accertamento sanitario, ma questo stratagemma non gli è servito ad evitare il ritiro della patente di guida. Analoga sorte è toccata ad un teramano di 24 anni e ad un giuliese di 38 anni, fermati entrambi per lo stesso motivo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova. A Roseto degli Abruzzi i Carabinieri hanno infine proceduto al controllo di un diciassettenne. Il ragazzo è apparso agitato, così i militari lo hanno perquisito trovando, nel suo marsupio, un manganello ad estrazione telescopica rapida, che è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane è stato denunciato alla Procura per i Minorenni dell'Aquila per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.