TRAFFICO IMPAZZITO SUL LOTTO O PER COLPA DI UN PASTORE ABRUZZESE

Traffico impazzito questa mattina e bloccato per circa un'ora e mezzo tra i caselli di Teramo ovest e Teramo centro, per un grosso esemplare di pastore abruzzese che vagava lungo il tracciato del Lotto 0, mettendo a rischio se stesso e gli automobilisti. Molte segnalazioni della presenza del cane sulla rampa dello svincolo di Teramo Est erano arrivate anche ieri da parte di molte persone in transito nella zona.

Questa mattina l'allarme di nuovo, attorno alle 10. C'è voluto un grosso impegno da parte degli agenti della Polizia locale e dei vigile ecologico Vincenzo Calvarese per indurre il cane a lasciare la sede stradale ma soprattutto per catturarlo. Gli agenti hanno man forte al personale del servizi veterinario della Asl intervenuto sul posto e dopo oltre un'ora di inseguimenti e tentativi.

Il pastore è stato preso in consegna dai veterinari della Asl che conducono accertamenti per individuare il proprietario del cane. Il traffico è tornato regolare attorno alle 11:30.