FAR WEST URBANO IN CENTRO: TRE GIOVANI TERAMANI INSEGUITI E DENUNCIATI

La Polizia locale continua il proprio lavoro di controllo del territorio anche nelle ore serali. Nella serata di venerdì sono state svolte azioni finalizzate al contrasto della guida in stato di ebbrezza ed alla detenzione di sostanze stupefacenti. Tre giovani neopatentati sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza derivante da abuso di bevande alcoliche. Alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga con un veicolo che poi hanno abbandonato. I tre occupanti l'autovettura venivano prontamente rintracciati dagli agenti della Polizia locale per le vie del centro ed il conducente sanzionato per guida contromano. Serata invece relativamente tranquilla sul versante della movida. I pubblici esercizi del centro storico hanno dimostrato impegno nel rispetto delle regole anche in considerazione delle pesanti sanzioni amministrative e penali comminate nelle ultime settimane dalla Polizia locale, le quali inevitabilmente hanno sortito un effetto deterrente. I controlli serali proseguiranno con regolarità, su preciso indirizzo dell’amministrazione comunale.