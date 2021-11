“SE PIOVE IL FANGO MI BLOCCA IN CASA, E IL COMUNE NON FA NIENTE”

"Quando piove non riesco ad uscire di casa". È la protesta di un residente in via Metella a Sant'Omero, bloccato dal fango di una strada che il Comune non riesce a sistemare. "Mi dicono che non hanno uomini e mezzi" accusa, riferendo di aver chiesto l'intervento del Comune, ma senza risultati, tanto che vive assediato dal fango.

