IL PREFETTO SCRIVE AL SINDACO: “COSA VUOI FARE PER LE CARENZE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE”?

Cosa vuole fare il Comune di Sant’Omero per la carenza di vigili urbani? Non è una curiositá nostra, ma la domanda che la Prefettura di Teramo, mediante una missiva ufficiale, ha posto, con altrettanto ufficiale richiesta di chiarimenti, al Comune di Sant'Omero. Al Sindaco viene chiesto, dal Prefetto, cosa in concreto l'amministrazione comunale voglia fare per sanare la carenza di personale della polizia locale, anche in relazione alle due dotazioni organiche, approvate dalla giunta comunale, con la quale di fatto, si revocano tutti i posti vacanti a tempo indeterminato della polizia locale, così come sono scomparse le assunzioni “temporanee”, per tre mesi o un anno, previste in passato.