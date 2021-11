INCIDENTE SULLA ROTONDA OVALE, BLOCCATO IL TRAFFICO DI ACCESSO ALLA CITTÀ

Incidente sulla rampa di accesso alla Rotonda ovale. bloccato tutto il traffico di ingresso alla città. Due auto si sono scontrate, per motivi in fase di accertamento, restando incidentate sulla sede stradale, proprio all'imbocco della rotonda. Sono subito intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi e per rimuovere le auto. Il traffico è stato del tutto paralizzato, complice anche la pioggia.