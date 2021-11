IL TORDINO "INGOIA" LE SPONDE, COZZI: «HANNO SPOSTATO SUGLI ASFALTI I 40MILA EURO CHE AVEVAMO MESSO IN BILANCIO NOI...»

Quarantamila euro. «Li avevamo stanziati noi dell’amministrazione Brucchi, per migliorare e rinforzare proprio quel tratto del Tordino, dove le sponde subiscono l’azione violenta del fiume, ma l’amministrazione di D’Alberto ha deciso di stornarli, per affidarli a Valdo Di Bonaventura, per gli asfalti». La denuncia è di Mario Cozzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, che denuncia la situazione del fiume, nel tratto raggiungibile costeggiando la chiesa di Cartecchio. Una situazione divenuta, con il maltempo di questi ultimi giorni, davvero preoccupante, vista l’erosione delle sponde, così come documentata dalle foto scattate dallo stesso consigliere Mario Cozzi