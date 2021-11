LA GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITA' SI ILLUMINA DI VIOLA

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo ha partecipato alle iniziative in programma nella giornata di ieri per celebrare la "Giornata mondiale della prematurità”. La S.I.N. (Società Italiana di Neonatologia), ha scelto un monumento rappresentativo della città e, tramite il Comune di Teramo, ha richiesto ai vigili del fuoco di illuminarlo di viola. In serata un'autopompa si è posizionata in piazza Martiri e da qui con la colonna fari ha illuminato di viola la facciata del Duomo di Teramo.

Il viola è il colore individuato per celebrare il 17 novembre la "Giornata mondiale della prematurità”, nata allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulle nascite premature, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulle nascite premature. Il viola è il colore simbolo della giornata, che ha collegato tutte le regioni d’Italia che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione illuminando monumenti ed ospedali, come in tantissime città di tutto il mondo. Ancora una volta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è in prima linea per contribuire a far crescere la consapevolezza della popolazione su questi importanti temi sociali.

E' il seguito di quanto accaduto ieri, quando nella sala polifunzionale la Asl ha celebrato la Giornata Mondiale del Neonato Prematuro promossa dalla Asl, e che ha illustrato il percorso di collaborazione con le Unità operative di Pediatria, Neonatologia e Ostetricia che tende a supportare le madri con l'associazione L'Abbraccio dei prematuri.