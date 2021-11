MALTEMPO/ CHIUDE PONTE A CATENA...STAVOLTA DAVVERO E SCOPPIA LA POLEMICA SULLA MANCATA PULIZIA DEI TOMBINI

Chiude Ponte a Catena a Teramo e stavolta chiude veramente. Lo rende noto l'assessore alle manutenzioni, Valdo Di Bonaventura. Il Ponte è stato messo off limits per consentire ai vigili del fuoco di liberare l'area dai tronchi che, a seguito dell'ultima giornata di maltempo, si sono accumulati lì. I vigili sono sul posto per tagliarli e rimuoverli. Il maltempo ha scatenato una serie di proteste circa la mancata prevenzione in termini di pulizia dei tombini e delle caditoie, sia in centro sia fuori, E' il caso di contrada Viola dove alcuni residenti si sono trovati costretti a ripulire in autonomia la strada resa ostaggio da un fiume di fango. L'assessore ribadisce che "la prevenzione è fondamentale, lo sappiamo bene. Ora i mezzi come Comune li abbiamo ma ci manca il personale. I due operai che avevo destinato a questi interventi di pulizia delle caditoie, ad esempio, sono gli stessi che poi quotidianamente devo far fronte anche ad altre tipologie di interventi che esulano magari dal settore manutentivo".