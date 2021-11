FOTO-VIDEO / CHIUSO PONTE A CATENA, I VIGILI DEL FUOCO STANNO RIPULENDO IL FIUME DAI DETRITI. SI ARRIVA A CARAPOLLO DA POGGIO CONO

I Vigili del fuoco stanno cercando di togliere tutti i detriti che si sono accumulati contro i pilastri del ponte a catena a Teramo che impedisce al fiume di passare. Si stanno pulendo le arcate per far defluire una possibile nuova piena. Il lavoro si sta svolgendo lentamente perchè è particolarmente accurato e deve essere svolto bene. L'intervento è iniziato stamattina alle 8,30 ed andrà avanti ad oltranza fino a che non sarà messo in sicurezza il ponte: la chiusura dovrebbe essere temporanea.

Al momento la zona è chiusa da un'autoscala e quindi per arrivare a Carapollo bisogna transitare da Poggio Cono.

IL VIDEO QUI