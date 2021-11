E' IN FIAMME LA ZACCAGNINI VINI DI CORROPOLI / VIDEO

E' un incendio dalle dimensioni definite "preoccupanti" eullo che sta interessando ,lazienda agricoa Zaccagnini di Corropoli. Le fiamme hanno aggredito parte della struttura dell'azienda e si stanno velocemente propagando. Un denso fumo nero ha invaso tutta la zona e in moltissimi sono accorsi per cercare di dare una mano, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Nessuna notizia ufficiale dall'azienda, ma gli addetti non sanno come si siano sprigionate le fiamme, che sarebbero partite però dalla copertura dello stabilimento, che appartiene al noto gruppo vinicolo abruzzese. Sembra che si stessero effettuando lavori di rifacimento della copertura del tetto e alcuni operai stavano lavoramdo con le strisce catramate che si sigillano "a fiamma". Proprio da quelle fiamme sarebbe partito l'incendio.

GUARDA IL VIDEO

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente domato il focolaio principale e stanno procedendo alla messa in sicurezza della struttura

GUARDA UN ALTRO VIDEO