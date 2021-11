VIDEO/ DEPOSITO ZACCAGNINI, A FUOCO TREMILA METRI QUADRI DI TETTO E L'INTERO DEPOSITO. DANNI PER CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO

A fuoco sono andati circa tremila metri quadrati di tetto del deposito Zaccagnini che ha, a Corropoli, un punto dove si imbottigliava il vino nei contenitori di tetrapak e affini. C'era all'interno dello stabile, materiale già finito all'interno del deposito, oltre a confezioni da sei bottiglie per ogni cartone, e cisterne di vino per 40 mila elettroliti.

Sul posto c'è personale del comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli, L'Aquila e Teramo, per un totale di 11 automezzi. Per spegnere l'incendio sarà necessaria tutta la giornata perchè le fiamme al momento non accennano a diminuire.

La causa sarebbe da attribuire ad alcuni lavori di coibentazione sul tetto del capannone, da dove si sarebbero sprigionate alcune scintille che avrebbero poi fatto presa sul resto del capannone, estendendosi in pochi minuti. I danni ammonterebbero a centinaia di migliaia di euro.

GUARDA QUI IL DEPOSITO INTERNO A FUOCO