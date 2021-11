MUORE ALL’IMPROVVISO CARABINIERE DI ALBA

Aveva avvertito un malore nella serata di ieri, ma non c'è stata alcuna possibilità di soccorso, per il vice-brigadiere Pasqualino Palazzese, 54 anni, in servizio ad Alba Adriatica. Lascia la moglie Miranda e i figli Alessia e Mattia, I funerali si terranno domani, domenica 21 novembre, nella chiesa di San Gabriele a Villa Rosa alle 14.30.