CORONAVIRUS/ OGGI 198 NUOVI POSITIVI IN ABRUZZO: 73 IN PROVINCIA DI TERAMO

Oggi in Abruzzo 198 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 98 anni), eseguiti 3313 tamponi molecolari e 11941 test antigenici, nessun deceduto, 79840 guariti (+14), 3707 attualmente positivi (+184), 88 ricoverati in area medica (+1), 8 in terapia intensiva (-1), 3621 in isolamento domiciliare (+194). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (63), Chieti (30), Pescara (27), Teramo (73), fuori regione o in accertamento (5). (f.f.)