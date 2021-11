CROLLA INTONACO DEL SOTTOPASSO, SFIORATO CONSIGLIERE COMUNALE

Chiuso in via precauzionale il sottopassaggio di piazza Garibaldi, a causa della caduta di una parte dell’intonaco del soffitto. Cedimento probabilmente provocato da qualche infiltrazione d’acqua, anche se nulla lasciava presagire il rischio di distacco. Al momento della caduta dell’intonaco, c’erano alcuni impiegati e amministratori comunali, che stavano sistemando l’ipogeo per il convegno di oggi pomeriggio sulla violenza contro le donne. Sembra che un consigliere comunale, Cipolletti, sia stato sfiorato dall’intonaco crollato. Fortunatamente senza conseguenze. Constatata la situazione, e le condizioni del restante intonaco, si è deciso di non rinviare il convegno, che si terrà regolarmente.