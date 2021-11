SFIORATA LA TRAGEDIA DAVANTI ALLA CASA DI RIPOSO A TERAMO PER LA CADUTA DI UN GROSSO ALBERO

Nella tarda serata di ieri una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta in Viale Crispi a Teramo, a seguito della caduta di un grosso albero. L'albero, un pino marittimo di circa venti metri di altezza piantato all'interno del giardino della Casa di Riposo "De Benedictis", dopo essersi sradicato, si è abbattuto rovinosamente su viale Crispi invadendo completamente la sede stradale. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto o persone e pertanto non ha provocato danni di alcun genere. I vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno lavorato a lungo per rimuovere il grosso albero, impiegando un'autogru ed utilizzando una motosega per sezionarlo in varie parti che sono state poi sistemate nell'area a ridosso della recinzione della casa di riposo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale di Teramo, per regolare il transito delle auto e il personale del Reparto manutentivo del Comune di Teramo per lo spazzamento dell'area interessata.