RIMANE BLOCCATO CON L'AUTO NEL FIUME MAVONE, PORTATO IN SALVO DAI VIGILI DEL FUOCO

Stamattina, intorno alle 11:45, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta a Villa Petto, per soccorrere un'automobilista in difficoltà all'interno del greto del fiume Mavone, a Villa Petto di Colledara. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto hanno individuato una Opel Zafira in panne al centro del corso d'acqua, mentre il conducente dell'auto, un settantottenne del posto, aveva già raggiunto autonomamente la sponda del fiume, senza nessuna conseguenza. L'auto è rimasta bloccata mentre percorreva il guado a causa dell'alto livello dell'acqua che ha causato lo spegnimento del mezzo. I vigili del fuoco, dopo avere indossato l'equipaggiamento protettivo di tipo fluviale, hanno raggiunto l'auto che è stata tirata in secco con verricello del mezzo operativo.