FOTO/ DENUNCE E SGOMBERO DEL CAMPETTO OCCUPATO A GIULIANOVA: C'E' IL SEQUESTRO DEL GIP SU DENUNCIA DELL'ASP

Sgomberato il Campetto Occupato a Giulianova da parte della Polizia che oggi in massa insieme alle altre forze dell'ordine ha provveduto a smantellare lo spazio. Oggi pomeriggio ci sarà un'assemblea aperta per rispondere a questo provvedimento di sequestro da parte dell'Asp (azienda servizi alla persona alla Asl). I ragazzi denunciati annunciano che loro non abbasseranno la testa ma andranno avanti per la loro strada. Un messaggio rivolto all'Asp e all'Amministrazione Comunale in particolare. L'operazione è la conseguenza del sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Teramo. Decine le denunce scattate nel corso del blitz di oggi coordinato dalla Questura di Teramo.



Elisa Braca commenta cosi: «Oggi per la Giulianova antifascista democratica, solidale è stata scritta una bruttissima pagina, fatta di arroganza in modo violento, con un dispiego di forze dell'ordine che non si videvano nemmeno ai tempi del Leoncavallo di Milano. Chi sistemerà Marinelli? Possibile che a pagare devono essere sempre gli ultimi,che vergogna!!!!! E per i loro abusi quando dobbiamo aspettare? Un'amministrazione che fino ad oggi si è contraddistinta per l'aspetto punitivo e non inclusivo, dal daspo urbano ai semafori deficienti, al condominio solidale fino ad oggi.... hanno oltrepassato ogni limite di sopportazione».