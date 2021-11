GHIRELLI A TUTTOMERCATOWEB.COM: “SE LE PROBLEMATICHE SARANNO CONFERMATE, IL TERAMO TORNERÀ AL PRECEDENTE PROPRIETARIO”

Dopo la nota ufficiale, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Detto che sono preoccupato, com'è normale che sia, di fronte a situazioni come queste e augurando ai diretti interessati che tutto si risolva in virtù dei principi di garanzia, vedo anche un lato positivo. Le nuove norme varate dalla FIGC per il passaggio di quote superiori al 10% del pacchetto azionario dei club intervengono a salvaguardia delle società. Una norma, dunque, che possiamo etichettare come assolutamente positiva. Adesso non ci resta che attendere novità, anche se non so dire con quali tempistiche. La situazione è chiara: se dovessero essere confermate tali problematiche al timone tornerebbero le precedenti proprietà. Se li ho già sentiti? Assolutamente sì".