CROLLA ALL’IMPROVVISO QUERCIA SECOLARE

Crollata la quercia secolare di via Battistelli (a Villa Mosca, vicina all'incrocio della strada Casellani in via delle Playe). Per fortuna, senza alcuna conseguenza per le persone, ma solo danni alle auto in sosta. Il caso della quercia era stato segnalato più volte negli anni dai residenti, preoccupati per lo stato di salute del grande albero, ma senza soluzione. Solo quest’estate, l’assessore Di Bonaventura aveva provveduto ad una potatura dei rami maggiori, ed è stata una vera fortuna, visto che altrimenti il crollo avrebbe di certo interessato una vicina abitazione.