VIDEO / TERAMO CALCIO, IACHINI: «HO LASCIATO UNA SOCIETA' SOLIDA, NESSUN PROBLEMA PER PAGARE GLI STIPENDI, SIAMO NELLE MANI DELLA PROCURA»

Dopo il ciclone giudiziario, con i patron posti in stato di fermo, i vertici scoietari indagati, quale destino avrà il Teramo? Il residente onorario Franco Iachini, che detiene il 40 per cento della società dopo la cessione del pacchetto di maggioranza, si augura che i Ciaccia possano chiarire tutto, si impegna nel sostenere la trasferta di Carrara e spiega il quadro della situazione, tra ratifiche federali e il nodo del sequestro delle quote da parte della Procura.

