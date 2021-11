SI DIFENDONO I FRATELLI CIACCIA DAVANTI AI GIUDICI

Ieri pomeriggio a Roma udienza di convalida per il 51enne Mario Ciaccia che si è difeso davanti al giudice respingendo le accuse. Il magistrato che si è riservato sulla convalida. Questa mattina alle 9, udienza anche per il 54enne Davide rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno: udienza che si svolgerà da remoto davanti al gip del tribunale di Teramo Lorenzo Prudenzano per rogatoria con gli atti che saranno trasmessi a Roma. I due sono difesi dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Giorgio Martellino.