CONTROLLI NELLA NOTE: SORPRESI DUE TERAMANI UBRIACHI ALLA GUIDA, UNO FUGGE DOPO UN INCIDENTE, L'ALTRO INSULTA GLI AGENTI

Polizia Locale: raffica di controlli effettuati nella serata di venerdì. Il centro urbano è stato cinturato a partire dalle ore 23 per garantire la sicurezza stradale. Posti di blocco in entrata ed in uscita dalla città, verifiche alcolemiche e tossicologiche svolte a campione mediante filtraggio mirato. Oltre cinquanta le auto fermate. Tre i sinistri stradali rilevati nella giornata. In via Cona un conducente di veicolo, dopo aver causato un incidente dal quale derivavano feriti, si dava alla fuga senza fornire documenti né generalità. L'uomo, rintracciato in brevissimo tempo dagli agenti presso la propria abitazione, in evidente stato di ubriachezza, si rifiutava di fornire i documenti di guida e di sottoporsi ad alcol test. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti per eventuali ipotesi di reato oltre che di pesanti sanzioni amministrative. Nella notte, in Circonvallazione Spalato, un cinquantaquattrenne teramano veniva sorpreso alla guida della sua auto in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo dopo un iniziale atteggiamento collaborativo, realizzato che gli sarebbe stata ritirata la patente, dava in escandescenza inveendo contro gli operatori. Soltanto grazie alla professionalità degli agenti, mediante l'utilizzo di tecniche di prevenzione ed autodifesa si è riusciti a riportare l'uomo alla ragione evitando conseguenze ben più gravi per lo stesso. La patente veniva ritirata e l'uomo denunciato alla Procura della Repubblica.