IL COVID UCCIDE ALTRI TRE TERAMANI, I NUOVI POSITIVI SONO 39 IN ABRUZZO

Sono 39 i nuovi positivi accertati nella giornata di ieri, domenica 28 novembre in Abruzzo. Hanno un’età compresa tra 10 e 77 anni e sono l’esito degli 806 tamponi molecolari e dei 4904 test antigenici eseguiti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 69 e 91 anni, tutti residenti in provincia di Teramo) e sale a 2589.

In totale, in questo momento gli abruzzesi che stanno vivendo il contagio sono 4173 attualmente positivi, 109 dei quali sono ricoverati in area medica e 10 in terapia intensiva. Per quello che riguarda la distribuzione territoriale, 3 nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila, 6 in quella di Pescara e 30 in quella di Teramo, mentre per 5 persone sono in corso accertamenti sulla residenza.