ALLARME BOMBA AL LICEO SCIENTIFICO DI VIA STURZO A TERAMO, EVACUAZIONE ANCHE ALLA SUCCURSALE, EX COMI

Nuovo allarme bomba al liceo scientifico Einstein di via Sturzo a Teramo. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Tutti gli studenti sono in strada. Poco fa è stato evacuato anche l'ex Comi in viale Bovio perchè l'anonimo con voce di uomo non ha specificato in quale sede si poteva trovare la bomba. Quasi certamente si tratta del solito falso allarme bomba. Si attende l'arrivo degli artificieri. Gli edifici sono stati entrambi completamente evacuati.