FOGLIO DI VIA E RISCHIO RADIAZIONE PER IL MEDICO ABRUZZESE CHE È ANDATO A PORDENONE PUR SAPENDO DI ESSERE POSITIVO

A Pordenone, non potrà tornare fino al dicembre del 2024, il medico pescarese 70enne che domenica scorsa, ha raggiunto la città friulana per partecipare ad una manifestazione no vax. La moglie, medico anche lei, doveva infatti partecipare ad un convegno (sempre no vax) in qualità di relatrice. Il problema, è che il medico abruzzese era positivo e sapeva di esserlo, ma questo non gli ha impedito di mettersi in macchina viaggiare, prendere una camera in albergo (rifiutando ostinatamente di mettersi la mascherina, anche quando il personale lo invitava a farlo) e di muoversi liberamente in città, fino a quando la Questura non se ne è accorta. Oltre alla denuncia, adesso rischia la radiazione dall’Ordine dei medici.