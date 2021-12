NUOVO ALLARME BOMBA AL MILLI, SCUOLA EVACUATA

Solito "scherzo" dell'allarme bomba. Questa volta al Milli in via Carducci, con la solita prassi, ovvero vigili del Fuoco, artificeri, col corollario di imbecillità che sempre accompagna chi, pur di far saltare un compito in classe, mette in moto una "macchina" che potrebbe invece dedicarsi ad emergenze vere. Tant'è.