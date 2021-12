ASSOLTO L’AMBULANTE NO MASK DEL MERCATO DI PORTA MADONNA

Assolto. Con formula piena, l’ambulante del mercato di Porta Madonna divenuto protagonista di un caso che, qualche mese fa, meritó la ribalta delle cronache. L’uomo, Vincenzo Mastrorazio, 42 anni di Torrevecchia Teatina, rifiutava di indossare la mascherina rivendicando il suo diritto a respirare. Venne multato, e poi multato ancora, e denunciato. Alla fine, arrestato dalla Polizia Locale. L'accusa, tra le altre, era inosservanza agli obblighi, minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni comunali, porta di arma atta ad offendere. Il giudice, però, ha ritenuto che non esistessero gli estremi per una condanna, anzi: che non esistessero le basi per le accuse. Così l’ha assolto