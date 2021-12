FUORISTRADA CON LA MOTO NEL BOSCO, VOLA IN UN DIRUPO, 58ENNE RECUPERATO DAI VIGILI

Dalle 15:15 di oggi pomeriggio, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è impegnata nelle operazioni di recupero di un motociclista nei pressi della frazione di Olmeto, nel comune di Valle Castellana. Si tratta di un 58enne che, insieme ad un gruppo di amici, stava affrontando in moto fuoristrada un sentiero impervio all'interno di un bosco, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto lungo un piccolo dirupo. Il forte trauma ad una gamba gli impedito di risalire. Il motociclista, dolorante ed infreddolito, è stato recuperato dai vigili del fuoco che lo hanno stabilizzato su una barella toboga e risalito dal dirupo con l'impiego di tecniche di derivazione alpinistica. Il personale sanitario del 118 di Teramo ha portato le prime cure al ferito che è stato trasportato in barella lungo un sentiero per circa ottocento metri con la collaborazione degli altri motociclisti e del personale del soccorso alpino di Teramo ed Ascoli, giunto nel frattempo sul posto. Successivamente è stato caricato a bordo dell'ambulanza del 118 di Teramo con cui è stato trasportato all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Nella zona è stato inviato anche l'elicottero del Servizio Sanitario 118, ma ha dovuto fare rientro a cause delle proibitive condizioni meteo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di San Nicolò a Tordino di Teramo.