BLATTE NELLA MENSA DEGLI AGENTI DI CASTROGNO, IL SINAPPE: «CHIEDIAMO IMMEDIATA ISPEZIONE DELLA ASL»

“ Mentre un Agente di Polizia Penitenziaria stava attendendo il proprio turno per ritirare il pasto notava una BLATTA sul bancone scaldavivande e prontamente la immortalava con una foto”

A segnalare l’ennesimo episodio è il Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe Alessandro Luciani che si dice sconcertato di quanto accade, in questo periodo pandemico, nei luoghi dediti alla preparazione e consumo dei pasti . Infatti il Si.N.A.P.Pe , sempre attento alla tutela dei diritti e la salute dei Poliziotti Penitenziari, aveva segnalato un episodio analogo avvenuto nella stessa M.O.S. (Mensa Ordinaria di Servizio) in data 24 novembre 2021 dove un Poliziotto ha rinvenuto nella vivanda servita piccoli animaletti del tipo vermi/insetti.

Per quest’ultimo episodio la Direzione ha comminato alla ditta che gestisce il servizio una sanzione pari ad €250,00 come previsto dal capitolato. Ma certamente no basta una sanzione per il rispetto del Protocollo Sicurezza Anti Contagio COVID-19 che prevede: SANIFICAZIONI (intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere..) , DISINFEZIONE “azione che deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia” e ci chiediamo come queste ultime possano essere state eseguite!!

"Richiediamo l’intervento di specifici organi in grado di ripristinare quantomeno un sufficiente livello di salubrità e di igiene per un servizio dovuto e necessario, al tempo stesso rispettoso delle normative e dei contratti che lo sanciscono. All’ASL di Teramo al fine di predisporre i dovuti interventi, finalizzati a indicare opportuni interventi in grado di ripristinare un sufficiente livello di salubrità e di igiene all’interno dei locali mensa" commenta il

segretario regionale del Si.N.A.P.Pe Alessandro Luciani