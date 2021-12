BOTTE E MINACCE ALLA ASL, ARRESTATO 45ENNE

i carabinieri della Stazione Carabinieri di Mosciano S. Angelo unitamente a personale del Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Giulianova a seguito di prolungate indagini , hanno tratto in arresto GDS di anni 45 di Roseto in esecuzione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Teramo. Il provvedimento scaturiva a seguito dell’ accoglimento da parte dell’ A.G. di Teramo delle risultanze investigative raccolte dal Comando Stazione di Mosciano che acclaravano gli atti persecutori , minacce e lesioni compiute dall’ indagato poi arrestato nei confronti dell’ ex fidanzata G.I. di anni 36, residente a Mosciano S.Angelo.

Nel corso dell’ operazione i militari operanti a seguito di perquisizione eseguita nel domicilio dell’ arrestato rinvenivano anche materiale utile ai fini delle indagini .